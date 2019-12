12.12.2019, PP Unterfranken



Einbrecher erbeutet Goldmünzen – Polizei sucht Zeugen

ERLABRUNN, LKR. WÜRZBURG. Am Mittwoch ist ein Unbekannter in ein Wohnhaus eingestiegen und hat dort Schmuck und Goldmünzen erbeutet. Die Polizeiinspektion Würzburg-Land führte gemeinsam mit der Kripo die ersten Ermittlungen und bittet Zeugen, sich bei den Sachbearbeitern zu melden.

In der Zeit zwischen 10.00 Uhr und 18.50 Uhr war der Einbrecher in das Einfamilienhaus in der Eugen-Blaß-Straße eingedrungen. Als der Geschädigte am Abend heimkehrte stellte er sofort die aufgebrochene Terrassentüre fest und bemerkte, dass der Langfinger mehrere Wohnräume durchsucht hatte. Dabei waren dem Dieb Schmuck und Goldmünzen in die Hände gefallen, mit denen er sich aus dem Staub machte. Er hinterließ Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Eine sofort eingeleitete Fahndung erbrachte bislang kein Ergebnis. Die Ermittler der Kripo bitten daher Anwohner und Zeugen, verdächtige Beobachtungen und Hinweise über Tel. 0931/457-1732 mitzuteilen.