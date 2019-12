10.12.2019, PP Unterfranken



Schwelbrand in Schultoilette – Einsatz für Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst

HÖSBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Ein lokal auf die Toilettenanlage begrenzter Schwelbrand hat am Dienstagvormittag einen größeren Einsatz in der Realschule ausgelöst. Zur Schadenshöhe und der Ursache ermittelt die Kripo Aschaffenburg.

Gegen 11.30 Uhr bemerkten Zeugen die Rauchentwicklung im Bereich der Erdgeschosstoiletten der Schule in der Straße An der Maas. Die Schulleitung meldete daraufhin unverzüglich den Brand via Notruf an die Integrierte Leitstelle. Neben Streifen der Aschaffenburger Polizei waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Hösbach, Hösbach-Bahnhof, Wenighösbach, Goldbach und Glattbach, zwei Rettungswagen und ein Notarzt rasch vor Ort.



Bei deren Eintreffen waren die beiden durch Rauch betroffenen Schultrakte bereits geräumt. Zur Sicherheit überprüften Atemschutzträger jedoch nochmals vorsorglich den Bereich. Verletzt wurde dem Sachstand nach niemand. Unter Feuerwehreinsatzleitung des Landkreises Aschaffenburg war der lokale Brand in der Folge zügig gelöscht und der betroffene Gebäudebereich entraucht. Im Anschluss daran konnte der Unterricht fortgesetzt werden.



Die weiteren Ermittlungen hinsichtlich der Schadenshöhe und der Ursache des Brandes führt die Kripo Aschaffenburg.