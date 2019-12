06.12.2019, PP Unterfranken



Vier Einbrüche in Wohnhäuser – Polizei sucht Zeugen

ZEITLOFS, LKR. BAD KISSINGEN. Jeweils zwei Einbrüche wurden der Polizei am Mittwoch und am Donnerstag gemeldet. Die Täter schlugen vermutlich in allen vier Fällen zur Dämmerungszeit zu und hebelten Fenster auf. Kostenlose, kompetente und neutrale Beratung, wie man sich schützen kann, bietet die Beratungsstelle der Kripo Schweinfurt nach Terminvereinbarung.

Am Mittwoch suchten die Einbrecher zwei Einfamilienhäuser im Ortsteil Weißenbach heim. Zwischen 18.10 Uhr und 22.30 Uhr hebelten sie das Fenster eines Hauses in der Detterer Straße auf. Es fehlt etwas Bargeld. Der Sachschaden liegt bei rund 1.500 Euro. In der Nachbarschaft wurde ein weiteres Anwesen angegangen. Nachdem die Unbekannten ein Erdgeschossfenster geöffnet hatten, durchsuchten sie mehrere Räume und richteten dabei Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro an.



Am Donnerstag stiegen die Täter zwischen 16.00 Uhr und 19.30 Uhr in ein freistehendes Einfamilienhaus in der Roßbacher Straße An der Herd ein. Sie schlugen ein Fenster ein, durchwühlten mehrere Zimmer und türmten mit einer Halskette. Der Schaden liegt insgesamt bei rund 1.000 Euro. Durch ein gekipptes Fenster verschafften sich die Täter in der Zeit von 06.30 Uhr und 18.45 Uhr Zutritt in eine Wohnung in der Eichwaldstraße. Sie blieben dem Sachstand nach ohne Beute. Der Sachschaden liegt bei rund 400 Euro.



Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Bad Brückenau unter Tel. 09741/6060.