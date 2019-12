06.12.2019, PP Unterfranken



Einbruch in Apotheke – Polizei bittet um Hinweise

WÜRZBURG - GROMBÜHL. Ziel eines Einbruchs ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eine Apotheke in der Schweinfurter Straße geworden. Die Täter drangen gewaltsam in die Apotheke ein, durchsuchten sämtliche Schränke und Schubladen und machten sich mit Medikamenten und einer kleineren Menge Bargeld unerkannt aus dem Staub.

Eine Angestellte der Apotheke entdeckte am Donnerstagmorgen die Einbruchsspuren und verständigte sofort die Polizei. Den bisherigen Ermittlungen der Polizei Würzburg und der Kripo nach haben die zwei Täter gegen 03:30 Uhr die Scheibe der Eingangstür eingeschlagen und anschließend nahezu sämtliche Schränke und Schubladen durchwühlt.



Dem derzeitigen Sachstand nach erbeuteten die Täter Medikamente sowie eine kleinere Menge Bargeld im unteren vierstelligen Bereich und verließen gegen 05:30 Uhr das Geschäft.



Zur Aufklärung der Tat wendet sich die Kripo Würzburg mit folgenden Fragen an die Bevölkerung:

Wer hat in der Zeit von 03.30 bis 05.30 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld der Apotheke in der Schweinfurter Straße gesehen?

Bemerkte jemand die durch den Einbruch verursachten Geräusche?

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 bei der Kripo Würzburg zu melden.