06.12.2019, PP Unterfranken



Zwei Einbrüche in der Dämmerung – Kripo bittet um Hinweise

MESPELBRUNN, LKR. ASCHAFFENBURG. In der Dämmerung des frühen Donnerstagabends waren Einbrecher in zwei Mehrfamilienhäusern in der Ringstraße aktiv. Die Kripo ermittelt und bittet um Hinweise.

Zwischen 17.50 Uhr und 20.15 Uhr drangen die Unbekannten in zwei Wohnungen benachbarter Mehrfamilienhäuser ein. In beiden Fällen hebelten sie ein Fenster im Erdgeschoss auf und durchsuchten den Wohnraum nach Beute. Ob und wie hoch diese ausfiel ist derzeit noch nicht bekannt. Der insgesamt entstandene Sachschaden liegt bei rund 600 Euro.



Wem im Laufe des Donnerstags im Bereich der Ringstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, wird gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1732 zu melden.