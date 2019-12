05.12.2019, PP Unterfranken



Supermarkt-Einbrecher wählt ungewöhnliches Versteck – Diensthund nimmt Fährte auf – Festnahme eines Tatverdächtigen

BAD KISSINGEN. Ein äußerst ungewöhnliches Versteck hat am späten Mittwochabend ein 23-Jähriger gewählt. Ein Polizeidiensthund nahm nach einem Einbruchsalarm in einem Supermarkt die Fährte des Mannes auf und führte die Beamten zu einem Kühlschrank. Beim Öffnen der Tür trauten sie ihren Augen kaum.

Mehrere Streifenbesatzungen der Bad Kissinger Polizei und benachbarter Dienststellen umstellten kurz vor Mitternacht einen Supermarkt am Wolfsgraben, nachdem dort ein Einbruchsalarm ausgelöst wurde. Gemeinsam mit einem Firmenverantwortlichen betraten die Einsatzkräfte den Discounter, von einem Einbrecher fehlte jedoch zunächst jede Spur. Ein Diensthund der Operativen Ergänzungsdienste Schweinfurt führte die Beamten in der Folge zielstrebig in Richtung einer im Markt befindlichen Bäckerei und weiter zu einem dortigen Kühlschrank.



Mit dem, was die Beamten beim Öffnen der Kühlschranktür erwartete, hatten sie sicherlich nicht gerechnet. Im unteren Teil, in dem sich keine Einlegeböden befanden, saß der 23-jährige Tatverdächtige. Er wurde vorläufig festgenommen und musste die Beamten zur Dienststelle begleiten, wo er die Folgenacht in einem Haftraum verbrachte.



Gegen den Beschuldigten, der in Bad Kissingen wohnhaft ist, läuft nun ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren. Die Polizei geht davon aus, dass er es offenbar in erster Linie auf Alkoholika abgesehen hatte. Spirituosen waren bereits aus den Regalen im Supermarkt entnommen, in eine Tasche verpackt und zur Mitnahme bereitgestellt worden. Der Tatverdächtige selbst stand zum Zeitpunkt seiner Festnahme nicht unter Alkoholeinfluss.



Im Zuge der noch andauernden Ermittlungen wird auch geprüft, ob der Festgenommene noch für weitere Einbrüche in der Region in Frage kommt.

