05.12.2019, PP Unterfranken



Fahrgast versucht Taxifahrer zu bestehlen - Polizei nimmt 32-Jährigen fest

KAHL AM MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Nachdem ein zunächst unbekannter Täter versucht hatte am Mittwochmorgen einem Taxifahrer den Geldbeutel zu entreißen, konnte die Kripo einen Tatverdächtigen ermitteln und vorläufig festnehmen. Bei dem Mann wurden im Anschluss noch größere Mengen Rauschgift aufgefunden.

Gegen 08:30 Uhr endete eine Taxifahrt für Fahrer und Fahrgast in der Dresdener Straße. Der bis dahin unbekannte Fahrgast griff plötzlich nach dem Geldbeutel des Taxifahrers und wollte diesen entreißen. Der Taxifahrer klammerte sich an den Geldbeutel und rief sofort laut um Hilfe. Daraufhin trat der noch unbekannte Mann die Flucht an. Zeugen, die durch die Hilferufe aufmerksam wurden, konnten den Fluchtweg des Unbekannten verfolgen und den hinzugerufenen Polizeistreifen die entscheidenden Hinweise auf den Aufenthaltsort des Mannes geben. Beamten der Polizeiinspektion Alzenau gelang es kurz darauf, die Identität des Tatverdächtigen zu ermitteln. Bereits eine halbe Stunde später klickten die Handschellen. Kriminalbeamte nahmen einen 32-jährigen Ortsansässigen vorläufig fest. Den Polizisten stieg in der Wohnung des Tatverdächtigen deutlicher Marihuanageruch in die Nasen. Eine daraufhin mit einem Diensthund durchgeführte Wohnungsdurchsuchung führte letztlich zur Auffindung von rund 35 Gramm Marihuana, 8 Gramm Haschisch und etwa 35 Gramm Amfetamin.



Die Kripo Aschaffenburg und die Polizeiinspektion Alzenau führen die weiteren Ermittlungen gegen den Mann, der sich nun wegen des versuchten Diebstahls, Beförderungserschleichung und dem unerlaubten Handeltreibens mit Amfetamin in nicht geringer Menge sowie weiterer Betäubungsmittel in mehreren Strafverfahren verantworten muss.