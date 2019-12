04.12.2019, PP Unterfranken



Polizei nimmt mutmaßlichen Drogendealer fest

Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Unterfranken und der Staatsanwaltschaft Schweinfurt



DITTELBRUNN, LKR. SCHWEINFURT. Am Montagabend gelang es Beamten der Schweinfurter Polizei einen mutmaßlichen Drogendealer festzunehmen und über 2 Kilogramm Marihuana sowie rund 850 Gramm Haschisch sicherzustellen. Der 25-Jährige sitzt inzwischen in Untersuchungshaft.

Gegen 18:30 Uhr ging bei der Polizeiinspektion Schweinfurt ein Hinweis über starken Marihuanageruch aus einer Wohnung ein. Bereits als eine Streifenbesatzung das Treppenhaus betrat, stieg ihnen der süßliche Geruch deutlich in die Nase. In der Wohnung eines 25-Jährigen konnten die Beamten im Anschluss 2,2 Kilogramm Marihuana, rund 850 Gramm Haschisch sowie mehrere tausend Euro Bargeld auffinden und sicherstellen. Der junge Mann wurde vorläufig festgenommen. Die Kriminalpolizei Schweinfurt übernahm im Anschluss die weiteren Ermittlungen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg wurde der 25-Jährige am Dienstag dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge.



Der junge Mann wurde einer Justizvollzugsanstalt überstellt und wird sich in einem Strafverfahren verantworten müssen.