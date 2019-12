04.12.2019, PP Unterfranken



Kripo ermittelt nach Wohnungseinbrüchen – Zeugen gesucht!

EISINGEN UND KIRCHHEIM, LKR. WÜRZBURG. Am Dienstag sind bei der Polizeiinspektion Würzburg-Land zwei Wohnungseinbrüche bekannt geworden. In beiden Fällen gelang es den Tätern, unerkannt zu entkommen. Die Kripo Würzburg hofft daher im Rahmen ihrer Ermittlungen auch auf Zeugenhinweise.

Im Zeitraum zwischen 08.20 Uhr und 21.40 Uhr drang ein Unbekannter durch die Haustür in ein Anwesen am Johanneshof bei Eisingen ein. Der Täter erbeutete mehrere hundert Euro Bargeld. Er hinterließ zudem einen Sachschaden, der sich auf etwa 1.000 Euro belaufen dürfte.



Der zweite Einbruch ereignete sich in der Zeit zwischen 11.30 Uhr und 19.45 Uhr am Geißrain in Kirchheim. Dort gelangte der Einbrecher durch eine Terrassentür in ein Wohnhaus, bevor er sich im Inneren auf die Suche nach Beute machte. In diesem Fall wurde dem Sachstand nach Schmuck im Wert von einigen tausend Euro entwendet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.500 Euro.

In beiden Fällen bittet die Kriminalpolizei Würzburg um Hinweise von Personen, die unter Umständen sachdienliche Angaben machen können. Wer im Laufe des Dienstags in Eisingen oder in Kirchheim etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 zu melden.