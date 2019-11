29.11.2019, PP Unterfranken



Daniel Seeburg wird neuer Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Haßfurt

HAßFURT, LKR. HAßBERGE. Im Rahmen einer Feierstunde führte der unterfränkische Polizeipräsident Gerhard Kallert am Freitagvormittag Polizeirat Daniel Seeburg in das Amt des Dienststellenleiters der Polizeiinspketion Haßfurt ein. Er löst den Interimschef Thomas Hümmer ab, der sich nun ein halbes Jahr für die Geschicke der Dienststelle verantwortlich zeigen durfte.

„Der Wechsel allein ist das Beständige“. Mit einem Zitat von Arthur Schopenhauer begann der unterfränkische Polizeipräsident Gerhard Kallert seine Rede vor zahlreichen Gästen im Sitzungssaal des Landratsamtes in Haßfurt anlässlich der Feierstunde zur Amtseinführung von Polizeirat Daniel Seeburg, der ab 01. Dezember neuer Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Haßfurt wird. Der 40-Jährige schloss erst vor kurzem sein Studium an der Hochschule der Polizei in Münster ab und wird nun die Verantwortung für rund 70 Beschäftigte und die Sicherheit für knapp 65.000 Einwohner übernehmen. Polizeirat Daniel Seeburg übernimmt das Amt von Polizeioberkommissar Thomas Hümmer, der die Dienststellenleitung für ein halbes Jahr im Rahmen seiner Führungsbewährung inne hatte.



Besonders lobend erwähnte der Polizeipräsident in seiner Rede die konstruktive Zusammenarbeit aller Netzwerkpartner wie Sicherheitsbehörden, Justiz und Verwaltung. Der mehrfache Wechsel an der Spitze der Polizeiinspektion Haßfurt soll nun mit der Übernahme des Amts durch Polizeirat Daniel Seeburg in Beständigkeit überführt werden. Gerhard Kallert wünschte dem neuen Dienststellenleiter viel Erfolg bei seiner neuen Aufgabe und eine glückliche Hand bei der Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in seinem Schutzbereich.