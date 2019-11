28.11.2019, PP Unterfranken



Kripo ermittelt nach Wohnungseinbrüchen und bittet um Zeugenhinweise

BESSENBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg ermittelt nach zwei Wohnungseinbrüchen am Mittwochabend, bei denen die Täter mit Beute im unteren fünfstelligen Bereich entkommen konnten. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Zwischen 14:30 Uhr und 23:00 Uhr drang ein bislang unbekannter Täter gewaltsam über eine Terrassentüre in ein Wohnhaus an der Dornhecke ein und durchwühlte im Inneren Schränke und Schubladen auf der Suche nach Geld und Wertgegenständen. Der Einbrecher öffnete mit Werkzeug, welches sich im Haus befand, einen Tresor und entkam im Anschluss mit seiner Beute.



Zwischen 19:30 Uhr und 22:00 Uhr hebelte ein bislang unbekannter Täter ein Terrassenfenster zu einem freistehenden Einfamilienhaus in der Ignaz-Klug-Straße auf und gelangte so in die Wohnräume. Der Einbrecher entwendete Bargeld aus einer Geldkassette und hochwertigen Schmuck aus einer Schatulle. Offenbar trat der Unbekannte im Anschluss an die Tat die Flucht über die Terrassentüre an und konnte über das Grundstück entkommen.



Ob die beiden Taten im Zusammenhang stehen bleibt abzuwarten und ist ebenso wie der genaue Beuteschaden, der derzeit auf eine Summe im unteren fünfstelligen Bereich geschätzt wird, Gegenstand der Ermittlungen. Durch die Einbrüche entstand den Hauseigentümern ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 6.500 Euro.



Die Kriminalpolizei Aschaffenburg übernahm noch am Abend die Ermittlungen und bittet nun Personen, die im Tatzeitraum in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben, diese unter Tel. 06021/857-1732 zu melden.