28.11.2019, PP Unterfranken



Schmuck nach Einbruch entwendet - Kripo ermittelt

HÖSBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Bislang unbekannten Tätern gelang es, nach einem Einbruch am späten Mittwochnachmittag mit Beute im Gesamtwert von rund 5.000 Euro zu entkommen. Die Kripo ermittelt und sucht nun Zeugen der Tat.

Zwischen 17:00 Uhr und 18:30 Uhr drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam über eine Balkontüre in eine Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus im Rentingweg ein. Im Inneren durchsuchten die Einbrecher sämtliche Schränke und Schubladen nach Beute. Mit Schmuck im Gesamtwert von rund 5.000 Euro traten die Unbekannten im Anschluss wieder die Flucht an.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg übernahm die Ermittlungen und bittet nun Personen, die im Tatzeitraum in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben, diese unter Tel. 06021/857-1732 zu melden.