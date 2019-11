27.11.2019, PP Unterfranken



Geldautomat gesprengt – Täter flüchten mit dunklem Audi

HÖSBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Bislang noch unbekannte Täter haben am frühen Mittwochmorgen einen Geldautomaten gesprengt. Mit mehreren tausend Euro Beute flüchteten die Täter anschließend in einem dunklen Audi in Richtung Goldbach zur A 3. Die Kripo Aschaffenburg hat die Ermittlungen in dem Fall inzwischen übernommen und setzt zur Aufklärung der Tat auch auf Zeugenhinweise.

Dem Sachstand nach hatten sich die drei Männer gegen 04:00 Uhr an dem Geldautomaten zu schaffen gemacht, der sich in einem Vorraum einer Bank in der Hauptstraße befindet. Durch die Sprengung des Automaten richteten die Täter einen Sachschaden an, der im fünfstelligen Bereich liegen dürfte. Gegenwärtig wird noch geprüft, ob die Statik des Hauses in Mitleidenschaft gezogen worden ist. Der Beuteschaden steht noch nicht abschließend fest und ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.



Nach den vorliegenden Ermittlungserkenntnissen geht die Kripo von drei Tätern aus. Bei dem Fluchtfahrzeug handelt es sich offenbar um einen dunklen Audi, der in Richtung Goldbach zur A 3 fuhr.



Um den Fall aufklären zu können, sind für die Ermittlungen nun folgende Fragen von Bedeutung:

Wer ist in der Nacht zum Mittwoch auf verdächtige Personen aufmerksam geworden, die sich im Umfeld des Geldautomaten in der Hauptstraße aufgehalten haben?

Wer kann nähere Angaben zu dem dunklen Audi machen, der offenbar als Fluchtfahrzeug genutzt worden ist?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben, die zur Aufklärung des Falles bzw. zur Identifizierung eines Tatverdächtigen beitragen könnten?

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1732 bei der Kriminalpolizei Aschaffenburg zu melden.