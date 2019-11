25.11.2019, PP Unterfranken



Sonntagsausflug der Schweine

UCHENHOFEN, LKR. HASSBERGE. Am Sonntagnachmittag gegen 16.00 Uhr erreichte die Haßfurter Polizei eine eher ungewöhnliche Mitteilung: Im ganzen Ort laufen ausgebüxte Hausschweine. Zur Rettung der Tiere erfolgte ein größerer Einsatz, insbesondere der örtlichen Feuerwehren.

Zunächst konnten geschätzte 50 Tiere in der Nähe eines Bauernhofs in der Lehmgrubengasse auf Äckern und Feldwegen festgestellt werden. Ebenso sichteten Anwohner weitere Schweine im Bereich der Obstanlage, des Ortskerns und in Richtung Haßfurt und Holzhausen. Der Schweinehalter war nicht vor Ort und konnte auch nicht telefonisch erreicht werden. Deshalb fehlten den Einsatzkräften genaue Angaben darüber, wie viele Schweine im Stall sind und wieviel ausgebüxt waren.



Die herbeigerufenen Feuerwehren aus Uchenhofen und Haßfurt versuchten mit Anwohnern und den Polizeibeamten mit Hilfe von Traktoren, Rechen, Besen und Wellblechen die freilaufenden Schweine in den Stall zurückzutreiben. Insgesamt wurden schließlich etwa 100 Schweine eingefangen. Manche Tiere flüchteten ortsauswärts auf die Verbindungsstraße Uchenhofen-Haßfurt, weshalb über den Kreisbauhof ein Geschwindigkeitstrichter errichtet wurde.



Wegen der Dunkelheit wurde eine Drohne mit Wärmebildkamera der Feuerwehr Schweinfurt zum Aufspüren weiterer Ausreißer eingesetzt. Durch die Einsatzleitung Schweinfurt wurde das komplette Gebiet abgesucht, um weitere Schweine aufzufinden und damit Gefährdungen für Verkehrsteilnehmer auszuschließen. Zusätzlich wurde das Veterinäramt hinzugezogen, um das Wohlergehen und die Haltung der Schweine zu prüfen.



Eine durchgeführte Zählung ergab, dass aktuell etwa 180 Schweine untergebracht sind. Insgesamt waren 63 Einsatzkräfte der Feuerwehren und Drohnenflieger im Einsatz. Im Rahmen der Ermittlungen muss geprüft werden, weshalb die Schweine ausbrechen und sich in der Ortschaft verteilen konnten. Nur der gemeinsamen schnellen und umsichtigen Reaktion der Einsatzkräfte ist es zu verdanken, dass keine Unfälle zu beklagen waren.