22.11.2019



Tätliche Auseinandersetzung in Supermarkt - Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise

WÜRZBURG / GROMBÜHL. Bereits am 9. November ist es im Kassenbereich eines türkischen Supermarktes zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen insgesamt drei Personen gekommen. Die Kriminalpolizei Würzburg hofft nun auch auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung.

Am Samstag, 9. November, gegen 13:20 Uhr, befand sich ein 41-Jähriger zusammen mit seinen Kindern in einem türkischen Supermarkt in der Nürnberger Straße auf Höhe der Inneren Aumühlstraße. Dem Sachstand nach rempelte er im Kassenbereich versehentlich einen anderen Kunden an, woraufhin dieser mehrfach auf ihn eingeschlagen hat. Währenddessen wurde der Geschädigte von einer weiteren Person von hinten festgehalten. Auch die Begleiterin des Haupttäters soll sich an der Tat beteiligt haben. Im Anschluss entfernten sich die beiden Unbekannten.



Der Geschädigte begab sich anschließend selbstständig zur ambulanten Behandlung in ein naheliegendes Krankenhaus.

Die beiden Unbekannten können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

180 cm groß

35 Jahre

schlank

Täter 2:

165 cm groß

45 Jahre

Kräftig

Begleiterin von Täter 1:

170 cm groß

30 Jahre

schlank



Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben, werden gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 mit der Kripo Würzburg in Verbindung zu setzen.