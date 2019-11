21.11.2019, PP Unterfranken



Vorweihnachtszeit - Wechselfallenbetrüger unterwegs – Vorsicht an der Kasse!

WÜRZBURG. In zwei Geschäften in der Innenstadt sind in der vergangenen Woche sogenannte Wechselfallenbetrüger aufgetreten. Sie verwickelten die Verkäufer geschickt in ein Gespräch, tauschten Waren immer wieder um, so dass letztlich nicht unerheblich Bargeld in der Kasse fehlte. Die Polizei warnt vor der Masche der Täter, die den Service schamlos ausnutzten.

Am Donnerstag, den 14.11.2019, gegen 17.30 Uhr, war ein Schuhgeschäft in der Kaiserstraße Ziel der Täter. Dort bezahlten sie zunächst eine Schuhcreme mit einem 200 Euroschein, um diese kurz darauf dann doch wieder zurückgeben zu wollen. Durch geschickte Ablenkung gelang es dem Duo Verwirrung bei der Herausgabe des Geldes zu stiften, so dass am Ende 100 Euro in der Kasse fehlten.



Vermutlich dieselben Täter waren kurz zuvor, gegen 17.10 Uhr, in einer Bäckerei in der Theaterstraße aktiv. Sie bestellten Backwaren im Wert von knapp zehn Euro und bezahlten auch hier mit einem 200 Euroschein. Unmittelbar danach äußerte der Täter, die Ware doch nicht kaufen zu wollen und forderte sein Geld zurück. Er erhielt seinen 200 Euroschein, gab jedoch das zuvor erhaltene Wechselgeld nicht mehr komplett zurück. Am Ende fehlten auch hier 100 Euro in der Kasse.

Die Polizei warnt vor der Masche der dreisten Wechselfallenbetrüger. Gerade auch in der Vorweihnachtszeit kann es sein, dass diese das erhöhte Geschäftsaufkommen und den damit verbundenen Stress ausnutzen, um Kassenpersonal zu stressen und zu täuschen.



In den vorliegenden Fällen hat die Kripo Würzburg die weiteren Ermittlungen übernommen. Wer Hinweise auf die Identität des etwa 50-jährigen Pärchens geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 zu melden. Zur Beschreibung kann noch gesagt werden, dass die Frau einen schwarzen, knielangen Mantel trug und etwa 165 Zentimeter groß war.