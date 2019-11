21.11.2019, PP Unterfranken



Iphones gestohlen – Polizei sucht Zeugen

WÜRZBURG. Zwei Unbekannte haben am Mittwochnachmittag auf dreiste Art und Weise drei Iphones aus einer Telekomfiliale gestohlen. Das Duo flüchtete zu Fuß in Richtung Innerer Graben. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

Gegen 14.30 Uhr betraten die beiden Unbekannten das Geschäft am Dominikanerplatz. Als Ablenkungsmanöver verwickelten sie zunächst einen Verkäufer in ein Gespräch. In der Folge griffen beide plötzlich in die Auslage für Smartphones, rissen drei Geräte samt Halterungen an sich und flüchteten. Die gestohlenen Iphones haben einen Wert von gut 3.000 Euro. Die Würzburger Polizei leitete unverzüglich eine Fahndung nach dem Duo ein. Diese verlief bis dato allerdings ergebnislos.

Von den beiden Tätern liegt folgende Beschreibung vor:

Ca. 18 Jahre alt, 170 Zentimeter groß, schlank, sprach Englisch, bekleidet mit dunkelbrauner Jacke (ähnlich Softshell) und schwarzer Hose

Ca. 18 Jahre alt, 170 Zentimeter groß, schlank, bekleidet mit schwarzer Jacke und Hose

Wer sachdienliche Angaben zu dem Fall oder der Identität der beiden Unbekannten machen kann, wird gebeten, sich bei der Würzburger Polizei unter Tel. 0931/457-2230 zu melden.