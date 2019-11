20.11.2019, PP Unterfranken



Einbruch in Hochschule – Kripo sucht Zeugen

WÜRZBURG/FRAUENLAND. In der Nacht zu Dienstag wurden unter anderem mehrere Automaten im Kantinenbereich der Fachhochschule von bislang unbekannten Tätern angegangen. Die Kripo ermittelt und sucht nach Zeugen.

Zwischen Montagabend und Dienstagmorgen versuchten bislang unbekannte Täter mehrere Automaten im Bereich der Kantine der Universität im Sanderheinrichsleitenweg aufzubrechen. Die Unbekannten, die unentdeckt in das Gebäude eindringen konnten, begannen die Automaten mit roher Gewalt unter Zuhilfenahme eines Feuerlöschers gewaltsam zu öffnen. Die Technik hielt den Aufbruchsversuchen allerdings stand. Auch scheiterte der Versuch der Täter gewaltsam in die Lagerräume zu gelangen, sodass die Einbrecher im Anschluss ohne Beute fliehen mussten. Der Fachhochschule entstand durch die Tat ein Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Würzburg übernahm die Ermittlungen und bittet nun Personen, die im Tatzeitraum in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben, diese unter Tel. 0931/457-1732 zu melden.