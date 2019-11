18.11.2019, PP Unterfranken



Frontalzusammenstoß mit Fahrrad und Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

HASSFURT, LKR. HASSBERGE. Am Donnerstag, 14.20 Uhr, befuhr eine 29-jährige Frau mit dem Fahrrad den Radweg entlang der Staatsstraße 2447 – ehemalige B 26 - von Haßfurt aus kommend in Fahrtrichtung Zeil a.Main. Sie wollte den Flurweg, der auf Höhe der Fahrbahnabzweigung nach Augsfeld in Richtung Prappach führt, geradeaus überqueren.

Zeitgleich befuhr ein schwarzer Pkw BMW den Flurweg in Richtung Prappach, übersah die Radfahrerin und kollidierte frontal mit dieser. Durch den Zusammenstoß fiel die 29-Jährige von ihrem Fahrrad, anschließend über die Motorhaube des Pkw und danach zu Boden. Während die Frau am Boden lag, kamen ihr vier dazukommende Radfahrer zur Hilfe.



Der Unfallfahrer, ein BMW-Fahrer, entfernte sich in Richtung Prappach, ohne anzuhalten und sich um die Verletzte zu kümmern. Die Radfahrerin erlitt Verletzungen am Knie, Unterschenkel und der Hand. Unter Schock fuhr sie noch mit ihrem Fahrrad nach Hause und begab sich anschließend zur Behandlung in ein Krankenhaus. Danach ging sie erst zur Polizei und meldete den Unfall.

Die Radfahrer, die der Verletzten zu Hilfe kamen, werden gebeten, sich bei der Polizei in Haßfurt melden. Sie sind wichtige Zeugen zur Aufklärung der Unfallflucht und können somit insbesondere auch der Geschädigte eine Hilfe sein.