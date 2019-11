17.11.2019, PP Unterfranken



Einbruch in Bäckerei - Wer hat Verdächtiges beobachtet?

BAD KISSINGEN. Zwischen Freitag und Samstag ist ein Unbekannter in eine Bäckerei-Filiale eingebrpchen. Die Polizeiinspektion Bad Kissingen führt die Ermittlungen und hofft nun auch auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung.

Dem Sachstand nach hat sich der Einbruch in die Bäckereifiliale in der Von-Hessing-Straße zwischen Freitag, 19:30 Uhr, und Samstag, 05:50 Uhr, ereignet. Auf noch ungeklärte Art und Weise gelangte der Unbekannte in die in einen Supermarkt integrierten Räumlichkeiten der Bäckerei und entwendete einen geringen Bargeldbetrag. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

Die Polizeiinspektion Bad Kissingen bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 0971/71490 zu melden.