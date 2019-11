17.11.2019, PP Unterfranken



Einbruch in Einfamilienhaus - Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise

AUB, LKR. WÜRZBURG. Im Laufe des Freitagnachmittags ist ein Unbekannter in ein Einfamilienhaus eingestiegen und hat Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro erbeutet. Die Kripo Würzburg hofft nun auch auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung.

Dem Sachstand nach hat sich der Einbruch in das Einfamilienhaus in der Quagliastraße am Freitag zwischen 12:00 Uhr und 16:00 Uhr ereignet. Über ein Fenster gelangte der Täter gewaltsam in das Haus und flüchtete kurz darauf mit Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro.

Die Kriminalpolizei Würzburg bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 0931/457-1732 zu melden.