16.11.2019, PP Unterfranken



Mehrere Einbrüche in Einfamilienhäuser - Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise

LKR. RHÖN-GRABFELD U. LKR. BAD KISSINGEN. Insgesamt vier Einfamilienhäuser sind im Laufe des Freitags Ziel von Einbrechern geworden. Die Kriminalpolizei Schweinfurt hofft bei ihren Ermittlungen nun auch auf Hinweise aus der Bevölkerung.





Zwischen 17:30 Uhr und 22:45 Uhr gingen die Unbekannten gleich zwei Einfamilienhäuser in der Straße „Zur Märzenquelle“ im Bad Bockleter Ortsteil Steinach an. Die Täter verschafften sich jeweils über eine Terrassentür Zugriff zu den Häusern und entwendeten Schmuck und Elektronikartikel im Wert von mehreren hundert Euro. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf jeweils 1.500 Euro.



Ein Einfamilienhaus im Birkenweg in Hohenroth war das Ziel der Einbrecher zwischen 11:00 Uhr und 00:30 Uhr. Auch hier drangen die Täter gewaltsam über eine Terrassentüre in das Haus ein, flüchteten jedoch ohne Tatbeute. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro.



Im Hammelburger Ortsteil Obererthal gelangten die Täter zwischen 19:00 Uhr und 20:00 Uhr gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Straße „Heiligenbaum“. Sie erbeuteten einen geringen Bargeldbetrag und konnten unerkannt entkommen. Der Sachschaden beträgt rund 400 Euro.



In allen Fällen hat die Kriminalpolizei Schweinfurt die Ermittlungen übernommen, die nun auch einen möglichen Tatzusammenhang prüfen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 09721/202-1731 zu melden.