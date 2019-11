14.11.2019, PP Unterfranken



Einbruch in Einfamilienhaus - Kriminalpolizei sucht Zeugen

WÜRZBURG / OBERDÜRRBACH. Im Laufe des Mittwochnachmittags ist ein Unbekannter in ein Einfamilienhaus eingestiegen. Nach derzeitigem Stand flüchtete er ohne Tatbeute. Die Kripo Würzburg hofft nun auch auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung.

Dem Sachstand nach hat sich der Einbruch in das Einfamilienhaus in der Straße „An den Mühltannen“ am Mittwoch zwischen 14:30 Uhr und 18:00 Uhr ereignet. Über ein rückwärtiges Fenster ist der Unbekannte gewaltsam in das Haus eingestiegen und hat mehrere Schränke durchwühlt. Er flüchtete jedoch ohne Tatbeute und hinterließ einen Sachschaden von rund 500 Euro.

Die Kriminalpolizei Würzburg hat noch vor Ort die Ermittlungen übernommen und bittet nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 0931/457-1732 zu melden.