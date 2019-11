13.11.2019, PP Unterfranken



Blauer Mercedes GLE 350 entwendet – Kripo bittet um Zeugenhinweise

VOLKACH, LKR. KITZINGEN. Zwischen Dienstag und Mittwoch entwendeten Unbekannte einen in einer Hofeinfahrt abgestellten Mercedes GLE 350 im Wert von mehreren zehntausend Euro. Die Kriminalpolizei Würzburg führt die Ermittlungen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen entwendeten Unbekannte zwischen Dienstag, 20:45 Uhr, und Mittwoch, 05:40 Uhr, einen in der Rimbacher Straße abgestellten blauen Mercedes GLE 350 mit dem Kennzeichen KT-MM284. Es ist davon auszugehen, dass der Diebstahl unter Ausnutzung des Keyless-Go-Systems erfolgt ist, mit dem der PKW ausgestattet ist. Hierbei verwenden die Täter entsprechende Technik, die es ihnen ermöglicht das Signal des Fahrzeugschlüssels abzufangen und an einen Komplizen, der am Fahrzeug wartet, weiterzuleiten. Eine Fahndung nach dem Pkw im Gesamtwert von mehreren zehntausend Euro verlief ergebnislos.

Wenn Sie ein Fahrzeug mit Keyless Komfortsystem besitzen, rät Ihnen das Polizeipräsidium Unterfranken:

Legen Sie den Schlüssel nie in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ab bzw. versuchen Sie das Funksignal durch geeignete Maßnahmen (z.B. Aluminiumhüllen) abzuschirmen.

Achten Sie beim Aussteigen aus dem Wagen auf Personen mit Aktenkoffern in Ihrer unmittelbaren Nähe. Dabei könnte es sich um professionelle Autodiebe handeln.

Fragen Sie beim Hersteller Ihres Fahrzeuges, ob für Ihr Fahrzeug der Komfortzugang temporär deaktiviert werden kann. Viele Hersteller bieten dies an.

Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen übernommen und hofft nun auch auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 zu melden.