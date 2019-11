10.11.2019, PP Unterfranken



Mit Anscheinswaffe bedroht - Polizei sucht Zeugen

BAD NEUSTADT, LKR. RHÖN-GRABFELD. Am Freitagvormittag wurde der Polizei eine männliche Person mitgeteilt, die auf dem Marktplatz in Bad Neustadt mit einer Schusswaffe in der Hand rumläuft und damit auf Passanten zielt. Auf Grund der vermehrten Anrufe und der guten Täterbeschreibung konnte der Mann vor einem Gasthof durch die Polizei gestellt und widerstandslos festgenommen werden. Er hatte zuvor mit der Schusswaffe auf Passanten gezielt und Schuss- bzw. Abzugsbewegungen ausgeführt.

Es stellte sich heraus, dass es sich bei der sichergestellten Schusswaffe um eine Anscheinswaffe handelte, welche einer "scharfen" Handfeuerwaffe zum Verwechseln ähnlich sah. Der amtsbekannte 31-jährige aus dem Raum Bad Neustadt a.d.Saale stand unter Alkoholeinfluss und wurde nach Abschluss der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen.



Direkt nach der Tat hatten sich Geschädigte bei der Polizeiinspektion Bad Neustadt a.d.Saale gemeldet, die sich durch das Verhalten des Mannes bedroht fühlten und auch kurzzeitig um ihr Leben fürchteten. Daher wurde gegen den 31-jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen „Bedrohung“ und eines Verstoßes nach dem Waffengesetzes eingeleitet.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang weitere Geschädigte.