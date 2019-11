08.11.2019, PP Unterfranken



Sachbeschädigung durch Graffiti - Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

WÜRZBURG / INNENSTADT. Nachdem eine Zeugin der unterfränkischen Polizei am Mittwochabend ihre Beobachtungen sofort mitgeteilt hatte, gelang einer Streife die Festnahme eines mutmaßlichen Graffiti-Sprayers. Der 18-Jährige ist verdächtig, gemeinsam mit weiteren Tätern durch Graffitis einen Sachschaden in Höhe von mehr als 5.000 Euro angerichtet zu haben.

Gegen 19.20 Uhr hatte eine aufmerksame Zeugin in der Bibrastraße eine Gruppe beobachtet, die an einer Hauswand Graffitis aufsprühten. Als diese die Frau bemerkten, flüchteten sie vom Tatort. Da die Zeugin sofort die Polizei verständigte, konnten mehrere Streife umgehend nach den Flüchtigen fahnden. Im Bereich der Ebracher Gasse stellte eine Streife zwei junge Männer. Einer der beiden ist dringend verdächtig und auch geständig, gemeinsam mit mindestens zwei weiteren Männern die Wand besprüht zu haben.



Mit einem Beschluss der zuständigen Richterin folgte noch in der Nacht die Durchsuchung der Wohnung des 18-jährigen Beschuldigten. Dabei wurden unter anderem auch mehrere Schlagringe sichergestellt. Auf den 18-Jährigen kommt nun ein Strafverfahren zu, auch die Ermittlungen gegen die weiteren Sprayer laufen.