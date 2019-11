08.11.2019, PP Unterfranken



Nach Auseinandersetzung mit Messer – Polizei nimmt 18-Jährigen in Gewahrsam

WÜRZBURG / HEIDINGSFELD. Am späten Donnerstagabend ist es in einer Asylbewerberunterkunft zu einem Polizeieinsatz gekommen. Ein 18-Jähriger war zuvor mit einem Messer in der Hand auf einige Mitbewohner losgegangen. Schwerwiegend verletzt wurde niemand. Die Polizei nahm den Angreifer in Gewahrsam.

Gegen 22.20 Uhr soll der 18-Jährige im Rahmen eines Streits mit seinen Mitbewohnern zu Küchenmessern gegriffen haben. Mit dem Griffende eines Messers soll er einem Mitbewohner im Alter von 25 Jahren in den Bauch gestoßen und ihn dabei leicht verletzt haben. Laut Zeugenangaben soll er in der Folge noch weitere Männer angegriffen haben, die jedoch allesamt unverletzt blieben.



Beamte der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt nahmen den Angreifer in Sicherheitsgewahrsam und brachten ihn zur Dienstelle. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 18-Jährigen einen Wert von über 1,2 Promille. Er verbrachte den Rest der Nacht in einem Haftraum. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.