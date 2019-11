06.11.2019, PP Unterfranken



Falscher Polizeibeamter erbeutet mehrere tausend Euro – Seniorin von Betrügern getäuscht

KITZINGEN. Am Dienstag haben Betrüger bei einer Seniorin mehrere tausend Euro ergaunert. Die Unbekannten gaben sich erst als Enkel und dann als Polizeibeamte aus, die angeblich Betrügern auf der Spur wären. Die unterfränkische Polizei ermittelt und bittet die Bevölkerung, auch Freunde und Verwandte über die Betrugsmasche zu informieren.

Zur Mittagszeit hatte das Telefon bei der älteren Dame in der Keltenstraße geklingelt. Zunächst gab sich eine Frau als Enkelin aus, die aufgrund eines Verkehrsunfalls aktuell in Geldnöten sei. Anschließend erhielt die Geschädigte noch weitere Anrufe, unter anderem von einem Anwalt, der das angebliche Unfallgeschehen bestätigte. Die Seniorin sicherte zu, mehrere tausend Euro zur Abholung bereit zu halten und verständigte richtigerweise aber auch noch ihren Sohn.



Dieser schöpfte sofort Verdacht und machte sich auf den Weg zu seiner Mutter. Als er dort ankam, hatte die Rentnerin den Geldbetrag leider bereits an einen Boten, der sich als ermittelnden Polizeibeamen ausgab, übergeben. Der Geldabholer war etwa 175 cm groß, ca. 28 Jahre alt, hat eine schlanke Figur und trug einen dunkelblauen Anorak.

Die unterfränkische Polizei nimmt den Vorfall zum Anlass nochmals folgende Tipps zu geben:

Die Polizei weist Sie niemals an, Geld oder Schmuck zu Hause zur Abholung bereit zu legen oder als Lockmittel zu deponieren!

Übergeben Sie keine Geldbeträge an Fremde! Auch die Polizei holt bei Ihnen an der Haustüre keine Wertsachen ab, um sie in Verwahrung zu nehmen!

Die Täter können mittels Call ID-Spoofing jede von ihnen gewünschte Rufnummer auf dem Telefondisplay anzeigen lassen - bei der echten Polizei erscheint niemals die 110 (auch nicht mit Vorwahl)!

Sprechen Sie mit ihren Freunden, Nachbarn und Verwandten über das Phänomen

Zeugen, die Angaben zu dem Geldabholer machen können, oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 zu melden.