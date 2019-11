05.11.2019, PP Unterfranken



Geschwindigkeitskontrolle vor Kindergarten - 95 Verstöße in zwei Stunden

BERGRHEINFELD, LKR. SCHWEINFURT. Bei einer Geschwindigkeitskontrolle in der Mainstraße in Bergrheinfeld auf Höhe des Kindergartens wurde am Donnerstag ein Fahrzeug bei erlaubten 30 km/h mit 68 km/h gemessen.

Von 12:00 bis 14:00 Uhr registrierte die Verkehrspolizei Schweinfurt-Werneck 95 Geschwindigkeitsverstöße. Neun Pkw-Fahrer waren über 20 km/h zu schnell.



Der Spitzenreiter muss nicht nur mit einem Bußgeld rechnen, sondern auch mit zwei Punkten und einem Monat Fahrverbot.