04.11.2019, PP Unterfranken



Er soll seine Ehefrau getötet haben – Tatverdächtiger Senior festgenommen – Richter erlässt Haftbefehl

Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Unterfranken und der Staatsanwaltschaft Würzburg vom 04.11.2019



GEMÜNDEN A. MAIN, LKR. MAIN-SPESSART. Ein Mann in hohem Alter steht im Verdacht, am Sonntagabend seine Ehefrau in der gemeinsamen Wohnung getötet zu haben. Nach der Tat versuchte er offenbar, auch sich selbst das Leben zu nehmen. Die Polizei nahm den suizidgefährdeten Tatverdächtigen vorläufig fest. Er befindet sich inzwischen auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Untersuchungshaft.

Kurz nach 22.00 Uhr wählte der Senior aus dem Raum Gemünden den Polizeinotruf und gab an, seine gleichaltrige Ehefrau getötet zu haben. Obwohl der Rettungsdienst schnell vor Ort war, kam für die Geschädigte jede Hilfe zu spät. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Die Polizei nahm den unverletzten Ehemann in der Wohnung fest. Er hatte bereits Vorkehrungen getroffen, um sich selbst das Leben zu nehmen.



Die genauen Hintergründe der Tat sind Gegenstand der Ermittlungen, die von der Kriminalpolizei Würzburg in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Würzburg geführt werden. Auf deren Anordnung wurde der Tatverdächtige am Montagnachmittag dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Verdachts des Totschlags erließ. Der Senior wurde nach der Eröffnung des Haftbefehls in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.