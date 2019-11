03.11.2019, PP Unterfranken



Polizei nimmt Einbrecher fest

SCHWEINFURT. Bereits zum zweiten Mal wurde ein Essensstand in der Carl-Benz-Straße von Einbrechern angegangen. Dieses Mal klickten jedoch die Handschellen.





Zwei Tatverdächtige fielen in der Nacht zum Samstag einer Polizeistreife auf, als sie sich verdächtig an der Imbissbude zu schaffen machten. Durch Beamte der Polizeiinspektion Schweinfurt und der Zivilen Einsatzgruppe der Operativen Ergänzungsdienste Schweinfurt konnten die 17-Jährigen nach kurzer Flucht festgenommen werden. Ob die beiden Jugendlichen auch den vorhergehenden Einbruch in der Mittwochnacht begangen hatten, müssen die weiteren Ermittlungen klären.