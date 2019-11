03.11.2019, PP Unterfranken



Kollision mit Gegenverkehr - drei Verletzte

ALZENAU, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Samstagmittag kam es auf der Staatsstraße 3202 zwischen Albstadt und der Landesgrenze zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt wurden.

Der 32-jährige Fahrer eines BMW, der mit seinem Fahrzeug gegen 12.00 Uhr

von Albstadt kommend in Richtung Rodenbach fuhr, kam bei nasser Fahrbahn infolge nicht angepasster Geschwindigkeit im Verlauf einer Rechtskurve nach links in den Gegenverkehr.

Dort prallte er mit seinem Fahrzeug in den entgegenkommenden Renault einer 79-jährigen Frau.



Durch den Zusammenstoß entstand an beiden Fahrzeugen wirtschaftlicher Totalschaden. Die Fahrzeuginsassen erlitten jedoch glücklicherweise allesamt nur leichte Verletzungen und konnten sich im Anschluss an die Unfallaufnahme selbständig zum Arzt begeben. Der Sachschaden wird auf ca. 18.000 Euro geschätzt. Die Staatsstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge bis ca. 15:15 Uhr voll gesperrt.