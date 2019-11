02.11.2019, PP Unterfranken



Dämmerungswohnungseinbrecher aktiv – Terrassentüren angegangen

LKR. MILTENBERG. Am Allerheiligenfeiertag wurden der Polizei zwei Einbrüche in Einfamilienhäuser aus Obernburg und Elsenfeld gemeldet. In beiden Fällen gingen die Täter die Terrassentüre des Hauses an. Die Kripo Aschaffenburg ermittelt und bittet um Hinweise von Zeugen.

Zwischen 15.00 Uhr und 20.30 Uhr drangen die Täter in ein freistehendes Einfamilienhaus im Elsenfelder Ortsteil Rück gewaltsam über die Terrassentüre ein. Im Wohnraum durchsuchten sie Schränke und Schubladen vermutlich nach Bargeld und Schmuck. Letztlich entkamen sie mit mehreren hundert Euro Beute. Der angerichtete Sachschaden liegt bei rund 500 Euro.



Gestört wurden die Einbrecher vermutlich bei ihrem Vorhaben, gegen 21.00 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Obernburger Burgunderstraße einzusteigen. Auch hier gingen sie die Terrassentüre an. Der anwesende Hund schlug jedoch an, woraufhin die Täter flüchteten. Der Sachschaden liegt ebenfalls bei rund 500 Euro.



Die Kripo Aschaffenburg hat noch am Abend die weiteren Ermittlungen vor Ort übernommen. Wem während der Nachmittagsstunden im Bereich der Tatorte verdächtige/auswärtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, wird gebeten, sich bei der Kripo Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-1732 zu melden.



Gerade im Bereich von Terrassentüren kann man als Hausbesitzer einbruchshemmend nachrüsten. Hierzu berät die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle der Kripo Aschaffenburg gerne nach telefonischer Terminvereinbarung.