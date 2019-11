01.11.2019, PP Unterfranken



Frontalzusammenstoß mit Reisebus knapp entgangen

RENTWEINSDORF, OT SENDELBACH, LKR. HASSBERGE. Am frühen Freitagmorgen kam es auf der B 279 auf Höhe des Flugplatzes Sendelbach zu einem Verkehrsunfall mit einem Pkw und einem Reisebus.

Ein 20-Jähriger war gegen 06.40 Uhr mit seinem Opel auf der Bundesstraße in Richtung Ebern gefahren. Kurz nach dem Flugplatz schlief er dem Sachstand nach am Steuer ein und kam auf die Gegenfahrbahn. Dort kam ihm ein Reisebus MAN mit 22 Fahrgästen entgegen, der auf dem Weg nach Prag war.



Glücklicherweise kam es nicht zum Frontalzusammenstoß, da der Busfahrer noch mit einer schnellen Reaktion nach rechts ausgewichen war. Der Pkw touchierte die gesamte linke Busseite. Am Reisebus entstand ein Sachschaden von ca. 20.000 Euro. Am Pkw ca. 5.000 Euro. Verletzte gab es zum Glück nicht. Auf dem Fahrer kommt nun eine Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung aufgrund eines körperlichen Mangels zu.