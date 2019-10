31.10.2019, PP Unterfranken



Betonmischer durchbricht Leitplanke - Ladung auf Fahrbahn verteilt - Fahrer schwer verletzt

BAD KISSINGEN. Am frühen Donnerstagmorgen hat ein 56-Jähriger mit seinem Betonmischer die Mittelleitplanke der A7 durchbrochen und kam mit seinem Fahrzeug auf der Seite zum Liegen. Die Autobahn musste zunächst in beide Richtungen vollgesperrt werden. Die Aufräumarbeiten werden noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen war ein 56-Jähriger mit seinem Betonmischer am Donnerstagmorgen, gegen etwa 04:45 Uhr, auf der A7 in Fahrtrichtung Ulm unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache touchierte er zwischen den Anschlussstellen Bad Brückenau/Wildflecken und Bad Kissingen/Oberthulba mit seinem Fahrzeug zunächst im Baustellenbereich eine dortige Betonleitwand, durchbrach mit seinem Fahrzeug die Mittelleitplanke und blieb anschließend quer auf der Seite liegen.



Der 56-jährige Fahrer wurde durch einen zufällig anwesenden Rettungsdienst erstversorgt und im Anschluss schweren Verletzungen in ein naheliegendes Krankenhaus transportiert.



Die Ladung des Fahrzeuges, rund 26 Tonnen Zement, sowie die Betonleitwände der dortigen Baustelle verteilten sich auf der gesamten Autobahn, sodass diese in Fahrtrichtung Norden zunächst vollgesperrt werden musste. Während der ersten Aufräumarbeiten konnte der Verkehr in Fahrtrichtung Süden zunächst auf einer Fahrspur an der Unfallstelle vorbeifahren.



Ab ca. 08:00 Uhr wird nach derzeitigem Stand jedoch die A7 auf Grund der Aufräumarbeiten bis in den Nachmittag in Richtung Süden vollgesperrt werden. Ob auch die Strecke in Fahrtrichtung in Norden beeinträchtigt sein wird, ist noch nicht absehbar. Der Verkehr wird bereits an den jeweiligen Anschlussstellen weiträumig umgeleitet.



Die Verkehrspolizeiinspektion Schweinfurt-Werneck wurde bei der Unfallaufnahme durch die Autobahnmeisterei sowie die Feuerwehren aus Bad Kissingen und Oberthulba unterstützt.