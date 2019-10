30.10.2019, PP Unterfranken



50-Jähriger vermisst – Polizei bittet um Hinweise

MÜNNERSTADT, LKR. BAD KISSINGEN. Seit Montagvormittag wird ein 50-jähriger Ortsansässiger vermisst. Nachdem sämtliche Maßnahmen der Bad Kissinger Polizei nicht zu seinem Auffinden geführt haben, bitten die Beamten jetzt um Mithilfe der Bevölkerung.



Foto: Polizei

Zuletzt wurde der Vermisste am Montag, gegen 08.00 Uhr, gesehen, als er zu Fuß von seinem Wohnhaus in der Stadtmitte wegging. Angehörige verständigten in der Folge die Polizei, nachdem nicht auszuschließen ist, dass ihm etwas zugestoßen sein könnte. Hinweise auf eine Straftat gibt es allerdings nicht.

Von dem gesundheitlich belasteten Vermissten, Wolfgang Kern, liegt folgende Beschreibung vor:

50 Jahre alt, 190 Zentimeter groß, sehr kräftige Figur, lange graumelierte Haare mit Zopf, Bart

vermutlich mit Arbeitskleidung und einem Kapuzenpulli bekleidet

Zeugen, die den Gesuchten gesehen haben oder Hinweise auf seinen derzeitigen Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0971/7149-0 zu melden.