30.10.2019, PP Unterfranken



Halloweenstreiche – Grenze zwischen Streich und Straftat!

UNTERFRANKEN. In der Nacht vom 31. Oktober auf den 1. November ziehen Kinder und Jugendliche wieder von Haus zu Haus und fordern „Süßes oder Saures“. Auch für die unterfränkische Polizei heißt es wieder verstärkt präsent zu sein, denn oftmals wird schnell die Grenze zwischen Streich und Straftat überschritten. Ein großes polizeiliches Lob gilt vorab alldenjenigen, die fröhlich und mit Rücksicht auf andere einen schönen Abend verbringen.

Blickt man zurück auf die polizeiliche Einsatzstatistik im Jahr 2018, so hatten Unterfrankens Ordnungshüter in der Nacht zu Allerheiligen insgesamt rund 60 Einsätze mit einem direkten Bezug zu Halloween zu bewältigen (2017: 63; 2016: 90).



Bei den Sachverhalten im vergangenen Jahr ging es zumeist um Sachbeschädigungen, Ruhestörungen oder Körperverletzungen. Insbesondere bei Sachbeschädigungen stellten sich einfache Streiche schnell als Straftaten heraus. Wer Häuser und Autos mit Eiern bewirft, Wände besprüht oder Briefkästen mit Feuerwerkskörper in die Luft sprengt, muss mit einem Strafverfahren rechnen.

Appell an alle Halloweenfreunde

Die Polizei ruft dazu auf, die Grenze zwischen Streichen und strafbarem Handeln nicht zu überschreiten. Denn wenn aus harmlosen Scherzen Straftaten werden und jemand zu Schaden kommt, hört der Spaß auf.

Tipps für Eltern

Sprechen Sie im Vorfeld mit ihren Kindern über geplante Späße

Erläutern Sie ganz klar die Grenzen zur Straftat

Zeigen Sie Konsequenzen bei überzogenen Streichen oder übermäßigem Alkoholkonsum auf

Insbesondere die Jüngeren sollten am besten durch einen erwachsenen Halloweenfreund auf ihrer abendlichen „Süßes oder Saures“-Tour begleitet werden.



Die unterfränkische Polizei wird auch in diesem Jahr wieder verstärkt im Einsatz sein und Präsenz zeigen, um strafbarem Handeln entgegenzuwirken und allen friedlichen Feiernden ein fröhliches Halloween zu ermöglichen.

Das Polizeipräsidium Unterfranken wünscht allen Feiernden ein schönes Halloweenfest, den Kindern viel Süßes und allen wenig Saures.

