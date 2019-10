28.10.2019, PP Unterfranken



Zeugensuche der Polizei - Erheblich verletzte Person nach Körperverletzung

WÜRZBURG/INNENSTADT. Am Sonntagmorgen, gegen 05.20 Uhr, gerieten mehrere Personen in der Augustinerstraße in Streit. Durch einen bislang unbekannten Täter erfolgte ein heftiger Faustschlag gegen den Kopf eines 27-Jährigen. Dieser ging zu Boden, war kurzzeitig nicht mehr ansprechbar und musste erheblich verletzt in ein Krankenhaus verbracht werden.

Trotz umgehender Fahndungsmaßnahmen konnte der Täter unerkannt flüchten. Dieser wurde beschrieben als:

männlich, circa 30 Jahre alt, circa 175 cm groß

•sehr muskulöse und kräftige Figur

Glatze bzw. rasiertes Kopfhaar jedoch Vollbart im Gesicht

zur Tatzeit bekleidet mit dunkler Jeans und grauem Sweatshirt

Zeugen, denen sachdienliche Hinweise zur Tat oder der Identität des Angreifers möglich sind, werden gebeten, sich unter der Tel. 0931/457-2230 mit der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt in Verbindung zu setzen.