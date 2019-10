28.10.2019, PP Unterfranken



Verkehrskontrolle führt zu Vielzahl von Straftaten - 21-Jähriger festgenommen

HAUSEN B. WÜRZBURG, LKR. WÜRZBURG. Eine einzige Verkehrskontrolle am frühen Samstagmorgen auf der A7 führte zu insgesamt sieben Strafanzeigen. Der 21-jährige Fahrzeugführer wurde zunächst festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Am Samstagmorgen, gegen etwa 07:00 Uhr, war ein Mercedes auf der A7 ins Visier einer Streife der Verkehrspolizeiinspektion Schweinfurt-Werneck geraten. Im Bereich der Rastanlage Riedener Wald wurde der Wagen gestoppt und einer näheren Kontrolle unterzogen.



Bei einem Abgleich der Kennzeichen an dem Fahrzeug konnte zunächst festgestellt werden, dass diese durch die hessische Polizei zur Fahndung ausgeschrieben sind. In der Folge stellten die Beamten zudem fest, dass der Pkw aktuell nicht zugelassen und der 21-jährige Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.



Nachdem bei der Durchsuchung des Fahrzeuges eine geringe Menge Marihuana aufgefunden werden konnte, stellte sich heraus, dass der 21-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln steht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,74 Promille.



Der 21-Jährige wurde zunächst zur Dienststelle der Verkehrspolizei gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte er wieder entlassen werden. Er muss sich nun wegen Urkundenfälschung, eines Vergehens nach dem Betäubungsmittelgesetz, Trunkenheit im Verkehr, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und mehrerer Delikte auf Grund der fehlenden Zulassung verantworten.