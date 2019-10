28.10.2019, PP Unterfranken



Regionalligaspiel TSV Aubstadt - 1. FC Schweinfurt 05 am Samstag, 02.11.2019 - Hinweise der Polizeistation Bad Königshofen

AUBSTADT, LKR. RHÖN-GRABFELD. Für das Regionalligaspiel TSV Aubstadt - FC Schweinfurt 05 am kommenden Samstag hat die einsatzführenden Dienststelle der Polizeistation Bad Königshofen eine Vielzahl von Hinweisen für die anreisenden Zuschauer parat.

Für das Heimspiel am kommenden Samstag um 14.00 Uhr im Schulstadion in Aubstadt bittet die Polizeistation Bad Königshofen um Beachtung der folgenden Hinweise durch die anreisenden Besucher:



Aufgrund der erwarteten hohen Anzahl an Fußball-Fans bzw. anreisenden Fahrzeugen erfolgt auf der Kreisstraße NES 2 eine Einbahnstraßenregelung ab der Einmündung der Schulstraße in Aubstadt in Richtung B 279 / Großeibstadt. Die Schulstraße selbst ist ebenfalls nur in Richtung Sportgelände / NES 2 befahrbar.



Dies hat zur Folge, dass ein Parken an der rechten Fahrbahnseite der NES 2 in Fahrtrichtung Großeibstadt möglich ist. Die NES 2 ist ab 11.00 Uhr von Großeibstadt in Richtung Aubstadt gesperrt.



Aubstadt ist ab diesem Zeitpunkt über die B 279, dann der Staatsstraße 2282 (nördliche Umfahrung von Bad Königshofen) und der Kreisstraße NES 4 folgend, erreichbar. Eine Umleitungsbeschilderung von der B 279 in Richtung Aubstadt ist vorhanden.



Ein Parken direkt in der Schulstraße in Aubstadt ist nicht möglich, da diese als Rettungsweg dient und mit entsprechenden Haltverboten gekennzeichnet ist.



Es steht folgender Parkraum in einer begrenzten Anzahl in Aubstadt zur Verfügung:

- Unmittelbar vor dem Stadion

- Am „Wolfgangsee“ (Kürnersweg)

- Neben dem Kindergarten

- Parkplätze vor der Schule

- geschotterter Seitenstreifen neben der Schulstraße

- ehem. Raiffeisenbank (Hauptstraße)

- weitere Parkmöglichkeiten im Ortskern bzw. den Wohngebieten.



Für die Gäste-Fans aus Schweinfurt stehen einige Parkplätze unmittelbar in Nähe des Gäste-Einganges zur Verfügung (südlicher Bereich des Stadions).



Der Rettungsweg von der Schulstraße in Richtung des Gäste-Einganges ist unbedingt freizuhalten.



Den Anweisungen des Ordner- / Einweiserdienstes ist unbedingt Folge zu leisten.



Die Fans des 1. FC Schweinfurt 05 werden gebeten, den Gäste-Eingang im südlichen Stadionbereich zu benutzen. Dort stehen Toiletten und Verpflegungsmöglichkeiten zur Verfügung. Das Anbringen von Zaunfahnen ist nur direkt im Gästeblock möglich - diesbezüglich ergeht auch der Hinweis auf die Stadionverordnung des TSV Aubstadt.



Die Stadionkassen öffnen am 02.11.2019 um 12.30 Uhr.



Die Polizeistation Bad Königshofen wünscht allen Fans eine gute An- und Abreise und ein unterhaltsames Fußballspiel.