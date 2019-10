23.10.2019, PP Unterfranken



Kripo ermittelt nach Brand in Kugellagerfabrik – Ursache noch unklar

SCHWEINFURT. Aus bislang noch ungeklärter Ursache ist am Dienstagnachmittag in einer Kugellagerfabrik ein Feuer ausgebrochen. Die betroffenen Firmengebäude wurden von den Einsatzkräften geräumt. Der Rettungsdienst untersuchte zahlreiche Mitarbeiter, die offenbar Rauchgase eingeatmet hatten. Fünf kamen vorsorglich in Krankenhäuser.

Kurz vor 13.30 Uhr war die Mitteilung über den Brand bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken eingegangen. Als die erste Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Schweinfurt am Einsatzort in der Hans-Böckler-Straße eintraf, drang bereits dichter Rauch aus einer Werkshalle. Ersten Ermittlungen zufolge könnte das Feuer im Bereich eines Transformators im Keller der Halle ausgebrochen sein.



Zahlreiche Feuerwehren aus dem Umfeld waren zur Brandbekämpfung im Einsatz. Auch der Rettungsdienst war mit einem Großaufgebot am Brandort, um die Mitarbeiter der Firma zu versorgen. Insgesamt 300 Personen wurden untersucht. Fünf kamen vorsorglich in umliegende Krankenhäuser.



Was die Ursache für das Feuer war, ist nun Gegenstand der noch andauernden Ermittlungen, die von der Kriminalpolizei Schweinfurt geführt werden. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung liegen bislang nicht vor.