17.10.2019, PP Unterfranken



Nach Raub in Bankfiliale – Täter flüchtig – Polizei sucht Zeugen

KLINGENBERG AM MAIN, LKR. MILTENBERG. Am Donnerstagnachmittag ist es zu einem Raub in einer Bankfiliale gekommen. Der Täter hatte mehrere Angestellte mit einer Schusswaffe bedroht und war unerkannt mit seiner Beute entkommen. Die unterfränkische Polizei fahndet zur Stunde intensiv nach dem Mann und bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Um 14.55 Uhr hatte der Unbekannte die Bankfiliale in der Rathausstraße betreten und dann mehrere Angestellte mit einer Schusswaffe bedroht. Als der Alarm ausgelöst wurde, flüchtete der Räuber mit den erbeuteten mehreren tausend Euro in unbekannte Richtung.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

Etwa 170 cm groß

Sprach rheinländischen Dialekt

War bekleidet mit einer neongrünen Jacke, einer schwarzen Arbeitshose mit seitlichen Taschen, einer schwarzen Baseball-Cap und hellen Sportschuhen/Sneakers

Er vermummte sein Gesicht mit einem hellen Tuch

Die Beute verstaute er in einer hellen Tasche

Die gesamte Polizei am bayerischen Untermain fahndet gemeinsam mit der Kriminalpolizei, einem Polizeihubschrauber und zahlreichen weiteren Unterstützungskräften nach dem flüchtigen Täter.



Wer in Klingenberg möglicherweise eine Person beobachtet hat, auf die die Beschreibung zutrifft, wird dringend gebeten, sofort über Notruf 110 die Polizei zu verständigen. Mögliche Zeugen sollten nicht selbst handeln, da der Täter weiterhin bewaffnet sein könnte. Zudem werden Verkehrsteilnehmer gebeten, im Großraum Klingenberg aktuell keine Anhalter mitzunehmen.