16.10.2019, PP Unterfranken



Rollerfahrer bei Verkehrsunfall verstorben – Polizei sucht wichtigen Unfallzeugen

BESSENBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Mittwochabend ist es an der Autobahnanschlussstelle Bessenbach / Waldaschaff zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Kleinkraftrad gekommen. Ein 23-Jähriger wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der Polizei liegen Hinweise auf einen Pkw-Fahrer vor, den Verkehrsunfall beobachtet haben muss. Er wird dringend als Zeuge gesucht.

Gegen 21.40 hat sich der Verkehrsunfall ereignet. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen hatte ein 47-Jähriger mit seinem VW die A3 an der Anschlussstelle Bessenbach verlassen. Als er offenbar nach links auf die Staatsstraße in Richtung Keilberg abbog, kam es zum Zusammenstoß mit dem Kleinkraftrad. Der 23-Jährige Rollerfahrer erlitt tödliche Verletzungen. Der Pkw-Fahrer stand unter Schock. Er kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Beide Beteiligte stammen aus dem Landkreis Aschaffenburg.



Die Ermittlungen zum Unfallhergang führt der Unfalldienst der Polizeiinspektion Aschaffenburg. Unterstützung erhielten die Beamten von ihren Kollegen aus dem Streifendienst und der Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach. Ein Sachverständiger wurde eingeschaltet, um den Unfallhergang exakt rekonstruieren zu können. Neben Polizei, Rettungsdienst und einem Notarzt befand sich auch die Freiwillige Feuerwehr Bessenbach im Einsatz.



Für die Dauer der Unfallaufnahme und der erforderlichen Bergungsarbeiten blieben die Autobahnanschlussstelle sowie die Staatsstraße zwischen Waldaschaff und Keilberg komplett gesperrt. Der Verkehr auf der A3 war von der Sperrung nicht betroffen.

Die Aschaffenburger Polizei ist nun auf der Suche nach Verkehrsteilnehmern, die den Zusammenstoß gegen 21.40 Uhr beobachtet haben. Als wichtiger Zeuge wird insbesondere der Pkw-Fahrer gesucht, der die Kollision dem Sachstand nach beobachtet haben muss und im Anschluss weiter fuhr. Hinweise werden unter Tel. 06021/8570 entgegengenommen.