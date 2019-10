14.10.2019, PP Unterfranken



27-Jähriger entzieht sich Verkehrskontrolle – Flucht endet an Hausmauer - Fahrer unter Einfluss von Betäubungsmitteln

MOTTEN, LKR. BAD KISSINGEN. Als ein 27-jähriger Pkw-Fahrer am Sonntagvormittag einer Verkehrskontrolle unterzogen werden sollte, drückte dieser aufs Gaspedal und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Er kam in der Folge von der Fahrbahn ab und krachte mit seiner Fahrzeugfront in eine Lagerhalle. Der Mann befindet sich zur stationären Behandlung im Krankenhaus.

Gegen 09:00 Uhr am Sonntagvormittag beabsichtige eine uniformierte Streife der Polizeiinspektion Bad Brückenau den Fahrer eines Subaru einer allgemeinen Verkehrskontrolle zu unterziehen. Der Fahrer folgte zunächst den Anhaltesignalen der Beamten. Kurz bevor die Polizisten an das Fahrzeug des Mannes herangetreten waren, setzte er jedoch seine Fahrt fort und fuhr mit erhöhter Geschwindigkeit davon.



Im Bereich einer Kurve im Ortsgebiet von Motten, rund 300 Meter nach der Kontrollstelle, verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit der Außenmauer einer Lagerhalle. Der 27-jährige Fahrer erlitt hierbei schwere Verletzungen, konnte das Fahrzeug jedoch mit Hilfe der Beamten verlassen. Er wurde durch den Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein naheliegendes Krankenhaus transportiert.



Der Grund für die Flucht des Mannes stellte sich schnell heraus. Der 27-Jährige räumte den Konsum von diversen Kräutermischungen am Vorabend ein. Zudem ist der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen waren entwendet. Außerdem war der Subaru aktuell nicht zugelassen. Im Fahrzeuginneren konnten des Weiteren ein Elektroschocker und eine Armbrust aufgefunden werden.



Die Verkehrspolizeiinspektion Schweinfurt-Werneck ermittelt nun gegen den Mann wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs in Folge berauschender Mittel, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Kennzeichendiebstahl, Kennzeichenmissbrauch, Urkundenfälschung, eines Vergehens nach dem Waffengesetz und weiterer Verkehrsdelikte auf Grund der fehlenden Zulassung.