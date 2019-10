14.10.2019, PP Unterfranken



Einbruch in Einfamilienhaus - Kripo sucht Zeugen

GEISELBACH, LKR. ASCHAFENBURG. Am Samstagabend drang ein bislang unbekannter Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus ein und entkam im Anschluss mit Bargeld und Schmuck. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg übernahm die Ermittlungen und sucht nun Zeugen.

Zwischen 19:30 Uhr und 23:00 Uhr drang am Samstagabend ein bislang unbekannter Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Birkenhainer Straße ein. Im Inneren durchwühlte der Einbrecher Schubladen und Schränke auf der Suche nach Beute. Mit Bargeld und Schmuck konnte der Täter im Anschluss unerkannt entkommen. Eine genaue Schadenshöhe muss erst noch in Erfahrung gebracht werden.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg übernahm die Ermittlungen und bittet nun Personen, die im Tatzeitraum in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben, diese unter Tel. 06021/857-1732 zu melden.