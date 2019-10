13.10.2019, PP Unterfranken



Streit um Taxi eskaliert - Geschädigter nach Kopftritten bewusstlos

WÜRZBURG / ZELLERAU. Am frühen Sonntagmorgen, gegen 03:35 Uhr, kam es vor einer Diskothek in der Mainaustraße zu einer Auseinandersetzung zwischen einer Personengruppe mit ca. 5-6 Personen und einer Einzelperson, welche ersten Ermittlungen nach gleichzeitig ein Taxi besteigen wollten.

Um die Nutzung entstand daraufhin ein Streit in dessen Verlauf ein 51- jähriger Geschädigter durch Mitglieder der Gruppe zu Boden gebracht und schließlich gegen den Kopf getreten wurde. Durch die Tritte wurde der Geschädigte kurzzeitig bewusstlos und musste schließlich in ein Krankenhaus eingeliefert und dort stationär aufgenommen werden.



Drei Personen der Gruppe, hierunter nach ersten Ermittlungen jene, welche die Tritte ausführten, konnten im Rahmen der Fahndung durch die Polizei festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Sie wurden nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft nach erfolgter Sachbearbeitung und Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder in Freiheit entlassen.

In diesem Fall werden weitere Zeugen des Vorfalles gesucht. Insbesondere der Fahrer des Taxis, welches Auslöser des Streites war, entfernte sich noch während des Streites vom Tatort und ist bislang unbekannt.