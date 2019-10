12.10.2019, PP Unterfranken



17-jähriger Gesuchter festgenommen - Widerruf der Öffentlichkeitsfahndung

WÜRZBURG. Intensive Ermittlungen der Kriminalpolizei Würzburg waren am Samstagnachmittag erfolgreich. Nachdem rund eine Woche nach einem 17-Jährigen, auch mit Unterstützung der Öffentlichkeit, gefahndet worden ist, konnte dieser im Bereich der Polizeiinspektion Neustadt/Aisch festgenommen werden.

Wie bereits berichtet, war der Jugendliche auf richterliche Anordnung in einer Jugendhilfeeinrichtung in Niederbayern untergebracht. Von dort entfernte er sich unerlaubt am Donnerstag, den 03. Oktober 2019, und kehrte Zeugenhinweisen zu Folge am vergangenen Wochenende offenbar wieder zurück ins heimatliche Würzburg.



Die intensiven Fahndungsmaßnahmen der Kripo Würzburg waren nun erfolgreich. Der 17-Jährige konnte am Samstag im Bereich der Polizeiinspektion Neustadt/Aisch festgenommen werden. Er wird am Sonntag dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Würzburg vorgeführt.



Bereits erstellte Presseberichte