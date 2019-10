12.10.2019, PP Unterfranken



Linienbus stößt führerlos gegen Gebäudefassade

WÜRZBURG / INNENSTADT. Gegen 08.20 Uhr stand ein Linienbus der WVV in der Dominikanergasse in Würzburg. Nach derzeitigem Ermittlungsstand führte der Busfahrer gerade Arbeiten im Fahrzeuginneren, im hinteren Bereich des Gelenkbusses durch.

In diesem Moment setzte sich das Fahrzeug auf Grund eines dortigen leichten Gefälles der Fahrbahn selbstständig in Bewegung. Der von Fahrgästen unbesetzte und temporär führerlose Bus rollte ca. 25m weit und prallte anschließend gegen die Außenfassade eines Bekleidungsgeschäfts in der Schönbornstraße.



Durch den augenscheinlich ungebremsten Aufprall entstand massiver Sachschaden sowohl an dem Bus selbst als auch an dem Geschäftsgebäude. Die vorläufige Schätzung zur Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 60.000 Euro.



Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden.



Die weiteren Ermittlungen zum Verkehrsunfallhergang führt die Polizeiinspektion Würzburg Stadt.