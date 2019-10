11.10.2019, PP Unterfranken



Bedrohung in Hotel – Polizei nimmt 20-Jährigen fest – Einsatz ohne Verletzte

BAD NEUSTADT AN DER SAALE, LKR. RHÖN-GRABFELD. Ruhig und ohne Verletzte löste die unterfränkische Polizei am Freitagmorgen eine Bedrohungslage in einem Hotel im Stadtgebiet. Mit Unterstützung eines Spezialeinsatzkommandos wurde ein 20-Jähriger festgenommen, der einen ein Jahr jüngeren Kontrahenten mit einer Waffe bedroht hatte.

Zunächst hatte ein 20-Jähriger sich am Donnerstag unter falschen Personalien in ein Hotel in der Hohnstraße eingemietet. In den frühen Morgenstunden kam es im Zimmer des Mannes zu einem Streit mit zwei ihm flüchtig bekannten Personen. In Folge dessen zog der Tatverdächtige eine Waffe und bedrohte einen 19 Jahre alten Mann.



Der flüchtete aus dem Hotel und verständigte wenige Stunden später die unterfränkische Polizei. Die entsandte sofort mehrere Streifen zur Einsatzörtlichkeit und sicherte das Gebäude. Eine Gruppe speziell geschulter Beamter aus der Verhandlungsgruppe und ein Spezialeinsatzkommando wurden anschließend zu dem Einsatz hinzugezogen.



Die Beamten des Spezialeinsatzkommandos konnten den 20-Jährigen, der im Landkreis Garmisch-Partenkirchen wohnhaft ist, schließlich festnehmen. Auch die Schusswaffe wurde sichergestellt. Der Beschuldigte wird sich nun unter anderem wegen räuberischer Erpressung verantworten müssen.