11.10.2019



Einbruch in Mehrfamilienhaus - Kripo sucht Zeugen

JOHANNESBERG, LKR. ASCHAFFENBURG. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag versuchte ein Unbekannter in eine Erdgeschosswohnung einzusteigen. Er scheiterte jedoch mit seinem Vorhaben und flüchtete unerkannt. Die Polizei hofft nun auch auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung.

Dem Sachstand nach versuchte der Unbekannte zwischen Mittwoch, 20:30 Uhr, und Donnerstag, 08:30 Uhr, in die Erdgeschosswohnung in der Ringstraße einzusteigen. Er scheiterte jedoch bereits an der Terrassentüre und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen im Bereich der Ringstraße beobachten konnten oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1732 mit der Kripo Aschaffenburg in Verbindung zu setzen.